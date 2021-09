Bronzen standbeeld Jempi Monseré onthuld in Roeselare 50 jaar na zijn dood

2021 was het uitgesproken jaar om de Roeselaarse wielerheld een standbeeld te geven, ongeveer 50 jaar na zijn overlijden in 1971 en zijn WK-winst in Leicester. De vzw Vrienden van KOERS, de ledenkring van het museum, nam het heft in handen en kregen meteen de steun van het stadsbestuur, het cultureel denkgenootschap De Denker en Sportevenementen Roeselare. “Jempi zou vandaag 73 jaar geworden zijn, we zouden zeker een glas gedronken hebben op één van de zonnige terrassen van Roeselare. Maar als we straks allemaal samen het glas heffen tijdens de receptie, krijg ik alvast het gevoel dat hij ook aanwezig is. Als beeldhouwer is dat het mooiste dat je kan bereiken, dat je een stuk brons ook een ziel kan geven”, zegt Deblaere.