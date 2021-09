Btw-verlaging op komst voor al wie een pruik draagt om medische redenen

Haarverlies of zelfs helemaal kaal worden, het is een nachtmerrie voor velen. Het kan gebeuren als gevolg van een huidziekte (alopecia bijvoorbeeld), van een kankerbehandeling of na een trauma. En dan is een pruik de oplossing. Maar zo'n op maat gemaakte pruik is duur. Vanaf 2022 wordt het iets betaalbaarder.

Een gewone pruik kost rond de 750 euro, dat is dan in kunstvezel. Maar wie een pruik wil in echt haar, komt veel duurder uit. "Ik hal al heel vroeg haarverlies en later is alles uitgevallen, door een trauma. Ik heb het er heel moeilijk mee gehad en wou dan ook de beste pruik, de mooiste. Dan zit je toch al snel rond de 2.000 à 2.500 euro en je doet er maar twee jaar mee. Dus het is een hele hap uit het budget, je moet ervoor sparen. Voor veel mensen is dat gewoon niet betaalbaar en dan kan die btw-verlaging wel helpen", zegt Sylvia Wittouck (foto bovenaan).