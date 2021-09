De Wijers dient dossier in om landschapspark te worden: "Meer dan 1001 vijvers, dat maakt het zo uniek"

De Wijers is een uitgestrekt gebied in Limburg en omvat onder andere het Schulensmeer, domein Bovy, de Teut en Bokrijk. De 8 gemeenten waar het gebied zich over uitstrekt bevinden zich centraal in Limburg, wat Bert Lambrechts, voorzitter van De Wijers, een enorme troef vindt. "Het is zo'n uniek gebied in het hart van de provincie en bovendien ligt het in een stedelijk gebied. We spreken over Hasselt en Genk bijvoorbeeld, dat is net extra uniek aan het verhaal van De Wijers", vertelt hij vol bewondering.