Dirk De Beuf uit Ninove doet mee aan Nederlandse peddelmarathon: "Voor zo'n monstertocht is wat ambitie nodig"

Al voor de vijfde keer doet Dirk De Beuf mee aan de SUP Elfstedentocht in Friesland. Zijn hoofdsport is windsurfen, maar ook peddelen doet hij graag. "Wanneer er geen wind genoeg is, trek ik naar de Dender om een toertje te gaan peddelen", zegt hij enthousiast. "Het is ook maar vijf minuutjes van mijn deur, wat minder tijdverlies is dan helemaal naar de Noordzee te rijden."