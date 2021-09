Goed nieuws voor politie: mensen kunnen hun DNA ook achterlaten zonder dat ze iets aanraken

Twee skeletten liggen zij aan zij in een toonbank in het Nationalmuseet in Copenhagen. Ritzau Scanpix

"Iemand kan zijn DNA achtergelaten hebben door iets aan te raken, maar ons onderzoek toont aan dat het ook achtergelaten kan zijn enkel en alleen door het feit dat die persoon in de directe nabijheid geweest is."

"Dat roept de vraag op hoe het DNA van mensen op een bepaald oppervlak kan terechtkomen, een vraag waarop we het antwoord moeten weten om DNA bruikbaar te laten zijn voor politieonderzoeken en rechtbanken die beraadslagen over een misdaad", zei Taylor.

Zonder dat iemand de platen direct had aangeraakt, was er DNA van verschillende mensen aanwezig op de platen reeds na één dag. Hoe dichter de platen bij een individu stonden en hoe langer ze daar bleven, des te sterker was het DNA-profiel.

Een 'DNA-mannetje'. Image by Schäferle from Pixabay/Public domain

Afstand en tijdsduur

Wat de tijdsduur betreft, toonde de studie aan dat hoe langer iemand in de omgeving van een oppervlak verbleef, hoe groter de kans was dat zijn DNA gedetecteerd werd, en dat de hoeveelheid DNA die achtergelaten werd, toenam in de loop van de tijd.