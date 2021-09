Duizenden militairen nog steeds niet correct vergoed, half jaar na invoering van probleemsoftware bij Defensie

Zes maanden later zijn die problemen nog helemaal niet van de baan. Uit een interne nieuwsbrief blijkt dat er nog duizenden militairen niet correct of te laat worden vergoed. Defensie heeft het onder meer over “meer dan duizend fietsvergoedingen, meer dan duizend dag-, nacht en weekendprestaties” die moesten worden rechtgezet. Voor andere problemen zoals “buitengewone onkosten” is een “workaround” gevonden.