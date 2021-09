Eerste lading Belgische vaccins voor Senegal

Terwijl in België meer dan 70 procent van de bevolking gevaccineerd is, ligt dat percentage in Afrika op amper 2 procent. "We mogen heel fier zijn op de hoge vaccinatiegraad in ons land. Maar tegelijk blijf ik zeer bezorgd omdat zeer veel mensen in kwetsbare landen geen toegang hebben tot een vaccin", zegt minister Kitir.

Kitir ijvert voor meer internationale solidariteit. België besliste eerder al om tegen eind dit jaar 4 miljoen dosissen te heroriënteren naar derde landen. Het gaat dan om vaccins die door België besteld werden, maar hier niet gebruikt worden. Voor de herverdeling wordt vooral gewerkt met COVAX, de wereldwijde samenwerking om vaccins beschikbaar te maken voor alle landen. De eerste levering via COVAX - 187.200 dosissen aan Armenië - vond deze week plaats. België heeft in juni ook al rechtstreeks een overschot van 150.000 AstraZeneca-dosissen aan Tunesië geschonken.

Behalve naar het herverdelen van vaccins wil Kitir ook kijken naar andere oplossingen om de huidige vaccinongelijkheid tegen te gaan. Zo bekijkt de Vooruit-minister momenteel, onder meer in Senegal en Zuid-Afrika, hoe België actief kan meewerken aan initiatieven die de lokale productie van vaccins doet stijgen.