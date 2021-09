Fietser (35) overleden na val op natte tramsporen in Gent

In Gent is een 35-jarige fietser om het leven gekomen na een val op natte tramsporen in de buurt van het Lippensplein. Het ongeval gebeurde een tiental dagen geleden, maar details raakten nu pas bekend. De tramsporen in Gent hebben een kwalijke reputatie. Volgens cijfers van het UZ Gent heeft 1 op de 4 fietsongevallen te maken met de tramsporen. Dat er nu een dode valt is wel uitzonderlijk.