Meer bewegen door te gamen: minister Ben Weyts opent Sportscube in Brugge

Exergaming is een samentrekking van "exercise" en "gaming". Bij deze games kan je alleen scoren door te bewegen en hoe meer je beweegt, hoe hoger je scoort. Zo pakken Exergames het probleem van zittend gamen aan.

"Sportscube for Active Gaming", dat vandaag de deuren opende op de terreinen van Sport Vlaanderen in Brugge, is uniek in België. De games zijn er educatief (geen shootergames bijvoorbeeld) én uitsluitend op sport gericht. Tegelijkertijd is het de proeftuin waar Howest en Sport Vlaanderen technologische innovaties in sport en bewegen zullen ontwikkelen, testen en demonstreren.