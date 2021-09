Ganzen op Zillebekevijver mogen blijven

Het ganzenverhaal van Zillebeke beroert buurtbewoners en wandelaars al een tijdje. De boerenganzen wonen al enkele jaren aan de vijver maar de vraag stelde zich of de dieren er wel thuis horen. Ganzen kunnen een vijver kaal vreten. Zo bleek afgelopen lente dat plantenmatten die op de vijver waren gelegd om het ecosysteem te verbeteren, kapot waren geknabbeld. Het stadsbestuur van Ieper besliste samen met de Zillebeeksevijvervissers om de netten weg te nemen. Daarbij werden ook de nesten vernietigd. En dat zette kwaad bloed bij de vele mensen die tijdens de lockdowns in het domein kwamen wandelen. Zeker omdat de dieren toen al wekenlang aan het broeden waren.

Schepen Valentijn Despeghel (Vooruit) zegt dat er geen kwaad opzet in het spel was: "De afspraak met de Zillebekevijvervissers was dat ze de dienst Landschap zouden contacteren hoe en wanneer ze de beschadigde plantenmatten uit het water zouden halen. Dit is jammer genoeg niet gebeurd en de vrijwilligers hebben tijdens deze goedbedoelde actie geen rekening gehouden met de eieren. Wel is het belangrijk een visie te vormen over de uitgroei van de huidige populatie boerenganzen. Anders zal de ecologische schade aan de vijver enkel vergroten."