Nog meer dan gedacht: gas en elektriciteit dit jaar tot 500 euro duurder voor wie een variabel contract heeft

Hoe zijn we hier ook alweer aanbeland?

“De prijsstijging is al een tijdje bezig,” zegt Kurt Hernot van de CREG, de federale waakhond voor de gas- en de elektriciteitsmarkt. “In januari, februari en maart van dit jaar begon de economie terug aan te trekken na COVID, en dat stuwde de marktprijzen de hoogte in. Er was plots ook een zeer grote vraag naar aardgas vanuit Azië, waardoor er bij ons minder voorraad beschikbaar was en de gasprijs steeg.”

Alsof de duivel ermee gemoeid was, kregen we ook weinig zon en weinig wind. “De opbrengst van hernieuwbare energie viel dus ook tegen. Al die factoren samen zorgen ervoor dat de energieprijzen op korte termijn fors de hoogte ingingen.”

Niet zo tijdelijk

Wat bijna niemand verwacht had, is dat de prijzen op dat hoge niveau zouden blijven. “Het prijsplateau duurt nu al sinds april en het einde is nog niet in zicht. We kunnen ervan uitgaan dat de tarieven de komende tijd hetzelfde niveau zullen aanhouden,” zegt Hernot.

Met de herfst en de winter in aantocht is dat allesbehalve goed nieuws. Zeker voor wie verwarmt met aardgas, want de koude maanden zijn goed voor zo’n 80 procent van het jaarverbruik.

De CREG berekende eerder al dat een gemiddeld gezin zo’n 130 euro per jaar meer zou betalen, maar daarbij gingen de experts dus uit van een tijdelijke prijsverhoging. “Nu alles erop wijst dat de prijzen hoog zullen blijven, is de kans groot dat we een veelvoud daarvan zullen betalen,” zegt Hernot.

“Als het huidige prijsniveau gehandhaafd blijft, zal die 130 euro een onderschatting zijn. De werkelijke meerkost zou uiteindelijk wel eens een aantal keren hoger kunnen liggen, tot zelfs 500 à 600 euro extra per jaar.”

Enkel voor variabele contracten

Die extra hoge factuur komt er gelukkig niet voor iedereen: enkel klanten die kozen voor een contract met een variabele energieprijs zullen de gevolgen voelen.

“Het gaat om bijna de helft van alle huishoudens in België,” zegt Hernot. “De iets meer dan 50 procent klanten met een vast energiecontract zullen voorlopig niets van de prijsstijging merken. Voor hen wordt het wel uitkijken wanneer hun contract afloopt, want dan dreigt hun nieuwe tarief plots een pak hoger te liggen.”