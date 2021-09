Gevechten uitgebroken tussen verzetsgroepen en leger in Myanmar, na oproep tot "nationale opstand" tegen militaire junta

Ook elf antennes van Mytel, een van de belangrijkste mobiele netwerken in het land, werden vernield in de centrale stad Budalin. Twee andere zendmasten werden in de ruimere regio vernietigd. Op beelden die door de plaatselijke media zijn uitgezonden is een explosie te zien aan de voet van een zendmast, die onder luid applaus van de aanwezigen in elkaar stort.

"Onze bedoeling is om de bedrijven te vernietigen die door de militairen worden gecontroleerd en die hen steunen om aan de macht te blijven", aldus een lid van de verzetsgroep die anoniem wil blijven.