Gevluchte ex-Afghaanse president Ghani biedt excuses aan: "Vertrekken was moeilijkste beslissing uit mijn leven"

Volgens Ghani had zijn veiligheidsteam hem aangeraden om te vluchten uit vrees dat er gevechten van straat tot straat zouden ontstaan. "Ik geloof dat mijn vertrek de enige optie was om de wapens te laten zwijgen en Kaboel en haar zes miljoen inwoners te redden", zegt de ex-president in de brief. "Het is met diepe en oprechte spijt dat mijn eigen hoofdstuk eindigde als de tragedie van mijn voorgangers."