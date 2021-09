Horeca Brussel vindt dat coronaregels voor horeca in heel België dezelfde moeten zijn

Maar Horeca Brussel denkt niet dat het Covid Safe Ticket de problemen in Brussel, onder meer de te lage vaccinatiegraad, zal oplossen. "Wij denken dat de problematiek zich niet beperkt tot de grenzen van het Brussels Gewest", zegt Marc Van Muylders van Horeca Brussel aan VRT NWS. "Men is vanuit Brussel toch vrij snel in Vlaanderen of Wallonië of in de rand. Het gevolg is dat wie zich niet wil laten vaccineren naar daar zal gaan. En dan schiet men het doel voorbij waarbij men wil dat mensen zich zoveel mogelijk laten vaccineren."