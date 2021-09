Jobstudenten in Genk overhalen niet-gevaccineerden via de telefoon: "Sommigen boeken meteen afspraak"

Amber Moors uit Oudsbergen is een van de studenten die aan de lopende band Genkenaren heeft opgebeld. "We kregen een korte opleiding en begonnen dan mensen op te bellen." Over het algemeen is haar ervaring positief. "We kunnen soms mensen overhalen om ook meteen een afspraak in te boeken, dus de telefoontjes werken weldegelijk. Af en toe krijg ik ook wel iemand aan de lijn die boos op me wordt, maar dat probeer ik dan op een positieve manier snel af te handelen", vertelt de studente. Bij enkele niet-gevaccineerden kwamen ook vreemde verhalen en argumenten naar boven, maar dat gaat volgens de studente om een kleine groep. "Soms hoor je wel iets geks zoals dat er chips worden ingespoten bij mensen en dat iedereen getrackt wordt", zegt Moors. "Maar over het algemeen bestaat de grootste groep twijfelaars uit mensen die vrezen voor langetermijneffecten van een coronavaccin."