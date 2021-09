Eerstejaarsstudenten onthaald op infodag UAntwerpen: "Honderden jongeren hebben door corona nog geen studiekeuze gemaakt"

Studenten konden tijdens de infodag deelnemen aan campustours. Ze konden ook even blijven luisteren bij een infosessie over de verschillende opleidingen. Nog niet iedereen heeft een richting gekozen, maar een ding is zeker: laat het voltijds contactonderwijs maar komen. "Mijn laatste jaar op de middelbare school ben ik weinig naar school kunnen gaan. Ik ben dus heel blij dat ik nu voltijds naar de campus zal kunnen gaan. Ik heb het afstandsonderwijs ondertussen wel gezien", zegt Matteo.

Ook studenten die al een of meerdere academiejaren achter de rug hebben, waren op de infodag aanwezig om uitleg te geven aan nieuwkomers. Zij kunnen ook niet wachten om terug in de aula te zitten. "Alles was online, weinig studentenleven, geen feestjes. Het was doorzetten, maar gelukkig is het bijna gedaan", zegt Rojé.