Kapper uit Bornem tevreden met BTW-verlaging voor pruiken om medische redenen: "Een goed haarstuk is zeker geen luxe"

Vanaf volgend jaar komt er een BTW-verlaging voor pruiken of haarstukken die mensen dragen om medische redenen. Dat is goed nieuws voor bijvoorbeeld kankerpatiënten die chemotherapie krijgen of voor mensen alopecia, een ziekte waar bij je haar onherroepelijk uitvalt. Kapper Philip Asselbergs uit Bornem helpt al 13 jaar mensen met haarproblemen in zijn haarkliniek. "Dit is fantastisch nieuws. Mijn klanten hebben al veel kosten en 21 procent BTW op een pruik is enorm veel", vertelt hij op Radio 2 Antwerpen.