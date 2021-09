Katholiek Onderwijs vraagt apart statuut en correcte arbeidsvoorwaarden voor preventieadviseurs

In de nieuwe cao voor het onderwijs, waaraan momenteel de laatste hand wordt gelegd en één van de volgende dagen ondertekend zal worden, is afgesproken dat het mandaat van preventieadviseur wordt gecreëerd. "Maar dat helpt de school, noch de preventieadviseur zelf vooruit", aldus Katholiek Onderwijs Vlaanderen. "De school dient nog steeds haar eigen middelen voor het organiseren van de preventie aan te spreken en de preventieadviseur kan nog steeds niet worden verloond volgens functie en opleidingsniveau, en hij kan ook geen pensioen of sociale rechten opbouwen. Daarvoor is de oprichting van een specifiek ambt nodig."