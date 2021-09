Kleuterschool in Balen dicht door coronabesmettingen

Volgens de provincie is de Gemeenschapsschool Curieuzeneuzen in Balen de eerste school in Antwerpen dit schooljaar, die gedeeltelijk moet sluiten door corona. Als er nog andere scholen zouden zijn, hebben ze dat niet of nog niet gemeld bij de provincie.

De kleuterschool in Balen, met in totaal zo'n 55 kleuters, blijft dicht tot en met maandag 13 september. Dat is beslist nadat het CLB de hoogrisicocontacten had ingeschat. Voor de lagere school zijn er voorlopig geen bijkomende maatregelen.

De gemeentelijke crisiscel laat weten blij te zijn met het correcte en snelle optreden door de school. De gemeente hoopt dat de uitbraak zo op tijd werd ingedijkt.