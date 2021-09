Medaillewinaar Peter Genyn gehuldigd in eigen dorp Nieuwmoer: "Enorm fier dat zo'n kampioen in onze gemeente woont"

Heel wat dorpsgenoten kwamen gisterenavond naar de kerk van Nieuwmoer om hun bekende inwoner te huldigen. Genyn werd getrakteerd op een verrassing. "Ik had het eigenlijk niet verwacht. Toen we in Tokio waren, hadden we er echt geen zicht op hoe hard het in België leefde. Als je dan zo thuiskomt, is het enorm. Ik zag ook dat het dorp al vol vlaggen hangt. Dat is geweldig. Ik ben nu ook zeker van plan om door te gaan tot de spelen van Parijs over drie jaar."