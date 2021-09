Vanaf volgend jaar helpen "Terug naar werk"-coördinatoren langdurig zieken weer aan het werk

Voor de mensen die begeleiding nodig hebben, komt er een "terug naar werk"-plan en "terug naar werk"-coördinatoren. Hun taak is om zoveel mogelijk langdurig zieken opnieuw op weg te zetten naar een betaalde baan. Bij voorkeur bij de "oude" werkgever, maar het kan dus ook een nieuwe zijn. In dat laatste geval kan de "terug naar werk"-coördinator bijvoorbeeld ook mee op zoek gaan naar een opleiding.

Vanaf volgend jaar wordt het project concreet uitgerold. Minister Vandenbroucke wil daarvoor samenwerken met de regionale ministers van Werk en met de regionale arbeidsbemiddelingsdiensten. Voor 2022 worden 40 "terug naar werk"-coördinatoren aangesteld, als werknemers van de ziekenfondsen. Het jaar daarop moeten het er 60 worden. De ambitie is om in een eerste fase 18.000 mensen per jaar weer aan het werk te krijgen, later moeten er dat 24.000 er jaar worden.