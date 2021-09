Minstens 41 gevangenen sterven bij brand in Indonesische gevangenis

In Indonesië zijn minstens 41 doden gevallen bij een brand in een gevangenis, tientallen andere gevangenen raakten gewond. De brand brak midden in de nacht uit in een overbevolkte gevangenis niet ver van de hoofdstad Jakarta, waar gevangenen zitten die drugsfeiten hebben gepleegd. Het vuur is intussen onder controle. Mogelijk heeft een kortsluiting de brand veroorzaakt.