Je bloedresultaten in medische app ontvangen? Het leidt weleens tot paniek, huisartsen pleiten voor betere omkadering

Ook de wildgroei aan gezondheidsapps wordt aan de kaak gesteld. Medische dossiers kunnen op Myhealthviewer staan, Helena, Nexuzhealth, Cozo, Vitalink,...

"Ik hoop dat we ertoe komen om één app te kiezen, een "app-proved" waar alles kan gebundeld worden voor de patiënt", zegt Vanhoof. De discussie over hoe de toekomst van de apps er moet uitzien is in ieder geval aan de gang. "Patiëntenverenigingen, mantelzorgers, eerstelijnszones, zorgraden... alle betrokken partijen proberen de digitale omslag op punt te zetten. Want we moeten meesurfen naar de toekomst."