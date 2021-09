Na dodelijk ongeval in Gent: hoe maak je tramsporen veiliger voor fietsers en wat kan een fietser zelf doen?

In een ideaal scenario krijgen trams een eigen bedding, waardoor het tramverkeer volledig gescheiden kan worden van andere weggebruikers. Dat is bijvoorbeeld vaak het geval in Antwerpen en aan de kust, waardoor daar minder ongevallen gebeuren. Maar dat is in Gent niet haalbaar, volgens De Lijn. "Het tramverkeer scheiden van de rest van het verkeer -of minstens van het fietsverkeer- is in Gent, in de historische binnenstad met zijn smalle straten, niet eenvoudig", legt van der Sype uit. "Dergelijke aanpassingen zijn dus moeilijk realiseerbaar."