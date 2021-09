Zonnebeekse herdenkingstuin Brothers In Arms bijna klaar: een ode aan broederliefde

Johan Vandewalle is de uitbater van café De Dreve en is gepassioneerd door de Grote Oorlog. Als hobby-archeoloog stootte hij in 2006 mee op de restanten van The Zonnebeke Five, vijf gesneuvelde Australische soldaten die begraven werden naast de plek waar nu zijn horecazaak is.

Eén van de soldaten liet een blijvende indruk na op Johan. "Zijn ogen stonden open en dat heeft me nooit losgelaten", vertelt hij. Het bleek om John Hunter te gaan. Johan reisde verschillende keren naar Australië om zijn verhaal te reconstrueren en ontdekte het verhaal van twee onafscheidelijke broers.