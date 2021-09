Ninove wil groot volksfeest voor ereburgers Wesley Sonck en Kevin Van der Perren: "Ze hebben het imago van mensen van het volk te zijn"

Het was even afwachten, maar de feestelijke inhuldiging van bekende Ninovieters Kevin Van der Perren en Wesley Sonck kan eindelijk doorgaan. Op 18 september staat het centrum van Ninove helemaal in het teken van de nieuwe ereburgers. "Het is nu het geschikte moment om hen, met de nodige toeters en bellen, te eren zoals ze dat verdienen", vertelt Ben Schokkaert van de dienst Evenementen van de stad Ninove.