Verrassing in de kerk van Pulle: ongelovige Thomas blijkt Petrus na restauratie van schilderij

"In de loop van de jaren is dat schilderij nog al eens behandeld geweest en overschilderd geweest. Ondertussen is dat ook vuil geworden. Pas nadat de restaurateurs het schilderij helemaal gereinigd hadden en de overschilderingen verwijderd waren, kwamen sleutels in de hand van Jezus te voorschijn", vertelt Marijke Deckeulaer. "Wij hebben twee keer vol ongeloof met de ogen geknipperd toen de restaurateur vertelde dat het niet om Thomas gaat, zoals we dat jaren geloofd hebben".