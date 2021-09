Oostkamp zet zich schrap voor de komst van voetbalster Lionel Messi

"Dinsdag komen de topspelers vanuit Parijs aan en dan hebben wij een aantal maatregelen getroffen. Het belangrijkste is dat het hotel hermetisch zal afgesloten worden", vertelt de Keyser. "Dat betekent dat mensen die niet bevoegd zijn om het hotel te betreden, ook niet op de terreinen of op de parkings zullen kunnen. Binnen het domein zelf is het PSG zelf dat de bewaking op zich neemt via een security firma. Buiten het terrein zal onze politie toezicht houden."

Het heeft dus weinig zin om af te zakken naar het hotel, bevestigt de burgemeester. “Je zal er heel weinig tot helemaal niks kunnen zien. De bus zal tot voor de ingang worden gereden. De kans dat je Messi zal kunnen spotten, is dan ook bijzonder klein."

Na de match op woensdag 15 september vertrekken de spelers onmiddellijk terug naar Parijs.