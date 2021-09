Opwarmend klimaat maakt dat dieren van vorm veranderen

Bij verschillende soorten Australische papegaaien is sinds 1871 een gemiddelde groei van de snavel vastgesteld met 4 tot 10 procent, en er is een positieve correlatie met de zomertemperaturen elk jaar.

Bij de grijze junco, een Amerikaanse zangvogeltje, is er een link tussen de grootte van de snavel en extreme temperaturen op korte termijn in koude omgevingen.

Ook bij kleine zoogdiersoorten zijn er veranderingen van vorm vastgesteld. Dat is het geval bij Europese konijnen in Australië, die grotere oren hebben gekregen, bij bosmuizen zijn langere staarten vastgesteld - de haarloze staarten dienen bij muizen onder meer om de lichaamstemperatuur te regelen -, terwijl bij bepaalde spitsmuissoorten de staarten en de poten langer zijn geworden.

"De toename van de grootte van de aanhangsels die we tot nu toe gezien hebben, is redelijk klein - minder dan 10 procent -, dus het is onwaarschijnlijk dat de veranderingen onmiddellijk zullen opvallen", zei Ryding. "Er wordt echter voorspeld dat opvallende aanhangsels zoals oren groter zullen worden, dus in de niet zo verre toekomst kunnen we misschien een levende Dumbo tegemoetzien."

Ryding zegt dat de veranderingen van vorm nog niet veel aandacht hebben gekregen en dat de rol van de opwarming onderbelicht is gebleven. Er is dan ook nog meer onderzoek nodig, zegt ze.

Zelf gaat ze de veranderingen bij de Australische vogels nader onderzoeken door 3D-scans te maken van specimens uit musea van de afgelopen 100 jaar en die te vergelijken met hedendaagse exemplaren. Dat zal haar team meer leren over bij welke vogels de aanhangels van grootte veranderen door de opwarming van de aarde en waarom.

"Het veranderen van vorm betekent niet dat dieren opgewassen zijn tegen de klimaatverandering en dat alles in orde is", zei Ryding. "Het betekent enkel dat ze evolueren om de klimaatverandering te overleven, maar we weten niet zeker wat de overige ecologische gevolgen van deze veranderingen zijn, of zelfs dat alle soorten in staat zijn te veranderen en te overleven."

De studie van de onderzoekers van de Deakin University, de Australian National University en de Brock University in Canada is gepubliceerd in Trends in Ecology and Evolution. Dit artikel is voornamelijk gebaseerd op een persbericht van Cell Press.