Plannen voor een bufferdijk in de  Waaslandhaven: "Willen zo weinig mogelijk hinder van de containerdokken"

Na een rondvraag bij de naaste bewoners van de Waaslandhaven blijkt dat er nood is aan een bufferdijk. De overheid had sowieso plannen om iets te plaatsen dat hinder en overlast beperkt, maar hoe of wat was nog niet meteen duidelijk. "Nu weten we wat de omwonenden willen en hoe het eruit moet zien, en dat kunnen we meenemen naarmate het havenuitbreidingsproject vordert", vertelt omgevingsmanager Maarten Gooris.