Aanwezigheid roestbacterie is beperkt tot jachthaven Zelzate: "Elders in het kanaal Gent-Terneuzen is het niet te bespeuren"

In de jachthaven van Zelzate tast een bacterie alle metalen in het water en de omgeving ervan aan. Enkel daar valt de corrosie op, want niets wijst op de aanwezigheid van de bacterie in de andere delen van het kanaal Gent-Terneuzen. "We hopen snel een antwoord te vinden, door oude en nieuwe onderzoeken naast elkaar te leggen en verdere metingen uit te voeren", zegt Johan Bresseleers van North Sea Port.