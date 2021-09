Russische minister van Noodsituaties overleden terwijl hij iemands leven probeerde te redden

"Zinitsjev stond op de rand van een klif toen een cameraman uitgleed en in het water viel", dat schreef Margarita Simonjan, hoofdredacteur van het pro-Kremlin televisiekanaal RT op Twitter. "Niemand had zelfs maar de tijd om uit te zoeken wat er aan de hand was toen Zinitsjev in het water sprong om de man, die was gevallen te redden", aldus Simonjan. "Zinitsjev viel op een uitstekende steen."

Zowel de minister als de cameraman overleden in de hekilopter op weg naar het ziekenhuis, meldde het staatspersbureau Sputnik News. Het ministerie heeft geen verdere details gegeven over het ongeval.