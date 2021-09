Salah Abdeslam op terrorismeproces in Parijs: "Mijn beroep? Strijder voor Islamitische Staat"

“Strijder voor Islamitische Staat”, was het opmerkelijke antwoord van beschuldigde Salah Abdeslam over zijn beroep bij de start van het grote terrorismeproces in Parijs over de aanslagen van 13 november 2015. Voordat de voorzitter hem naar zijn beroep vroeg, wou Abdeslam bovendien ook nog de puntjes op de i zetten over zijn geloof.