Hebben schoenen met hakken door corona definitief afgedaan? "We willen gewoon comfortabel zijn"

De trend voor comfortabel schoeisel is al langer aan de gang, "We zien dat toch al zeker een jaar of tien", zegt Hilde Colpaert, conservator van het schoenenmuseum Eperon d'Or in Izegem. "Jonge mensen die kiezen voor jong, sportief, gemakkelijk. Sneakers. Die trend om er jong en sportief uit te zien, werd overgenomen door de oudere generaties, tegenwoordig zie je ook 60'ers en 70'ers met sneakers. Ze zijn niet alleen comfortabel maar ze geven je ook een jonge look."