Skateverbod in Antwerpen: dag en nacht op de Scheldekaaien en 's nachts op het Theaterplein

Het skateverbod hing al enkele maanden in de lucht. Zo plaatste de stad al zogenoemde skatestoppers aan de kaaien. Daar werd toen meteen op gereageerd met een petitie. De initiatiefnemer, skatecoach Timea Németh, reageert ook nu verbolgen. "Het is schandalig. Kinderen moeten plaats hebben om te kunnen skaten. Het is een openbare plek, die is er voor iedereen. Alles maakt lawaai in Antwerpen. Wie geen lawaai wil horen, moet maar verhuizen naar Limburg."

Eind volgende week wordt er een actie gepland in Antwerpen tegen het skateverbod. Volgens de Antwerpse burgemeester De Wever (N-VA) kunnen de skaters altijd terecht in specifieke sportparken op Park Spoor Noord en Linkeroever.

De gemeenteraad moet de wijzigingen die het schepencollege voorstelt nog goedkeuren. Als dat gebeurt, worden ze eind deze maand doorgevoerd.