Sluiting dreigt voor Brugse school

Adjunct-directeur Frauke Meyfroodt zit met de handen in het haar. "We zijn redelijk radeloos. We hebben in de zomer al extra inspanningen gedaan. Zodra het mocht, hebben we opendeurdagen georganiseerd. Maar in de zomer is het niet zo eenvoudig om die kinderen nog te vinden. We zouden het jammer vinden als we dit project moeten stopzetten. We zijn nog bezig ouders aan te spreken. We bezoeken ook nog enkele kerken om wat reclame te maken."