STVV-supporters gaan (voorlopig) niet mee met ploeg naar uitwedstrijd: "Op bus geldt nog oude coronaregeling"

"Ook bij de busmaatschappijen is de verwarring groot", gaat Mike Swysen verder. "Sommige vinden dat het wel kan om drank te verkopen op de bus. Andere busmaatschappijen wijzen erop dat het officieel nog altijd niet is toegelaten. Ze zijn ook bang voor controle. Want wie gaat dan de boete betalen? Degene die de busreis organiseert of de busmaatschappij zelf?"

"De Proleague heeft wel beslist dat voetbalsupporters weer met hun ploeg meekunnen naar uitwedstrijden" zegt Swysen, "maar ze hebben niet gedacht aan de praktische problemen die er nog zijn. En het is zo goed als onmogelijk om die voor de eerstvolgende uitwedstrijd nog opgelost te krijgen. Voorlopig is dus beslist dat er geen STVV-supportersclubs meegaan naar de uitwedstrijd nu maandag tegen Beerschot. Heel jammer maar het valt gewoon niet te organiseren", besluit Swysen.

Vandaag is er met de Proleague overleg over de busregeling.