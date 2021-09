Tot 12 jaar cel voor jarenlange drugssmokkel via ons land, kopstuk voortvluchtig

De in eerste aanleg opgelopen straffen werden door het hof van beroep in Brussel aanzienlijk verhoogd. Zo werd één van de kopstukken van de bende in beroep veroordeeld tot een hoofdgevangenisstraf van 12 jaar terwijl dat in eerste aanleg 8 jaar was. Hij is momenteel voortvluchtig en wordt opgespoord. Een ander lid van de bende dat in eerste aanleg nog de vrijspraak kreeg, werd alsnog veroordeeld tot 30 maanden effectief.