UGent ontvangt 10 procent meer buitenlandse studenten dan vóór coronacrisis

Voor buitenlandse studenten beginnen sommige lessen vandaag al. "We willen dat ze allemaal min of meer op een redelijk niveau aan de echte cursussen beginnen. Dus ze krijgen voorbereidende lessen in wetenschappen, als wiskunde, chemie en economie. Maar vanaf vandaag zijn er ook lessen over onze samenleving", zegt Wim Hoste. "Het kan dan gaan over de omgangsvormen in Vlaanderen, over de gelijke rechten die mannen en vrouwen hier hebben, en het feit dat ze hier ook vrouwelijke professoren zullen hebben."

"Ze krijgen ook te horen dat discriminatie en racisme in ons land verboden zijn. Uiteraard krijgen ze ook lessen Nederlands, zodat ze zich op een eenvoudige manier kunnen uitdrukken. En ook de Gentse politie komt langs. Die legt uit hoe de verkeersregels in elkaar zitten, en hoe de politie werkt. Het is heel belangrijk dat de studenten dat allemaal leren kennen, want ze blijven toch wel 2 jaar in Gent."