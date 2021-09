Unieke kans: bezoek de dakkap van de Sint-Romboutskathedraal op Open Monumentendag

In Mechelen kan je dit weekend rondlopen boven de gewelven van de Sint-Romboutskathedraal. De deuren van de dakkap zullen uitzonderlijk geopend zijn tijdens Open Momumentendag op zondag 12 september. Normaal gezien zijn bezoekers en zelfs gidsen er niet toegelaten. "Voor mij is het ook fijn om hier nog eens te komen, want het is een prachtige plek", zegt gids Karine Decoster op Radio 2 Antwerpen.