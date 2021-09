UGent heeft geavanceerde landbouwrobot: "Helemaal automatisch, goedkoper en beter voor het milieu"

Een robot die helemaal automatisch kan werken in de landbouw, dat is wat de Universiteit Gent heeft ontwikkeld. Het ontwerp is gebaseerd op reeds bestaande landbouwmachines, maar wel met enkele verbeteringen en aanpassingen. "Door sensoren weet de robot waar water nodig is of extra bemest moet worden", vertelt Johan Van Royen van landbouwbeurs Agribex.