Burgemeester Vilvoorde wil Covid Safe Ticket ook in zijn gemeente: "Lage vaccinatiegraad en hoge besmettingscijfers tegengaan" 

De burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (Vooruit) wil het Covid Safe Ticket graag ook in zijn gemeente invoeren om op café, naar een dancing, of op restaurant te gaan. In Brussel komt zo'n coronapas er wellicht vanaf 1 oktober. In Vlaanderen en Wallonië is er echter weinig animo om zo'n coronapas te gebruiken. En vandaag kunnen leerlingen tussen 12 en 17 jaar een prik gaan halen in het atheneum in Vilvoorde.