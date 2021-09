Vader Britney Spears pleit voor einde curatele

De Amerikaanse zangeres die vele hits op haar naam heeft staan, werd dertien jaar geleden onder curatele gesteld na een mentale inzinking. Haar vader is sindsdien een van de curatoren maar liet afgelopen maand na een getuigenis van zijn dochter weten die functie neer te leggen. Dat hij er nu voor pleit dat de curatele helemaal wordt opgeheven, is onverwacht.

De rechter stemde in juli in met het verzoek van Britney om haar eigen advocaat uit te zoeken. Ze werd eerder juridisch bijgestaan door een raadsman die was aangewezen door haar toezichthouders. Jamie stelt in zijn verzoek dinsdag dat als zijn dochter daartoe in staat wordt geacht, de restricties van de curatele ook niet meer zouden moeten gelden. Hij zou in de papieren ook aangeven dat er in de dertien jaar veel is veranderd en de redenen die er destijds waren voor de curatele "mogelijk niet langer gelden".