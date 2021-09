Vader van minister Vincent Van Quickenborne overleden

Halfweg augustus werd Georges Van Quickenborne in het ziekenhuis opgenomen na een infectie. Sindsdien ging zijn toestand achteruit. Hij stierf in de nacht van zondag op maandag in het ziekenhuis AZ Groeninge in Kortrijk.

Georges Van Quickenborne was cardioloog en woonde samen met zijn vrouw in het centrum van Kortrijk. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) is de oudste van hun vijf kinderen.

Vier jaar geleden kwam de man al eens in het nieuws toen hij plots verdwenen was. Hij was dementerend en werd na een grote zoekactie gezond en wel teruggevonden in Oost-Vlaanderen.

De uitvaart vindt zaterdagnamiddag plaats om 15.30 uur in de Sint-Maartenskerk in Kortrijk.