Over een maand opent Cinema Lumière in Mechelen: "Mensen bij elkaar brengen met filmmagie"

Op 8 oktober opent de nieuwe stadsbioscoop Cinema Lumière in de Oude Stadsfeestzaal in Mechelen. "Mechelen barst van de creativiteit op vlak van kunst, muziek en entertainment. Daarom zijn we zo blij dat we in deze bijzondere stad onze films mogen brengen", aldus Alexander Vandeputte en Jan De Clercq, oprichters van Lumière.