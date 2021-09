VS reageert op nieuwe regering Afghanistan: "Taliban moet elke steun eerst verdienen"

Nog meer gemengde reacties op de nieuwe regering bij de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas. Hij spreekt zich uit tegen een erkenning van de talibanregering op dit moment. Volgens hem is de regeringsvorming "niet het signaal voor meer internationale samenwerking en stabiliteit in het land". Hij pleit ervoor de verhouding tot de nieuwe machthebbers internationaal op elkaar af te stemmen. "Wij willen niet dat de taliban ons tegen elkaar uitspeelt", aldus Maas.

Maar China lijkt het daar niet mee eens. De regering in Peking neemt een andere houding aan dan Washington en Berlijn. De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi is blij dat met de nieuwe regering een eind komt "aan meer dan drie weken anarchie". Peking spreekt ook van een "belangrijke etappe in het herstel van de orde in het land en de wederopbouw".

Een ander geluid bij buurland Pakistan. De Pakistaanse minister van Informatie Fawad Chaudry zegt dat zijn land niet overhaast de nieuwe heersers in het buurland zal erkennen. Islamabad wil wachten op een collectieve aanpak met de regionale spelers. Hij zei dat na afloop van een virtuele vergadering met China, Iran, Tadzjikistan, Oezbekistan.