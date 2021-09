Volop genieten van een (laatste?) nazomerdag, extra treinen naar de kust

Vanavond blijft het droog en lichtbewolkt, in de loop van de nacht neemt de bewolking toe langs de Franse grens. Morgen is het wisselend tot soms zwaarbewolkt met buien. Die kunnen lokaal onweerachtig zijn, en de kans is groter in het oosten dan in het westen van het land. De maxima liggen tussen 19 graden in de Hoge Venen en 24 of lokaal 25 graden in het westen.

Vrijdag is het 's ochtends zwaarbewolkt met regen of enkele buien ten zuiden van Samber en Maas. Elders is het overwegend droog. In de loop van de dag wordt het wisselend bewolkt met enkele (mogelijk onweerachtige) buien. De maxima liggen tussen 18 en 24 graden.

Zaterdag en zondag is het vaak bewolkt met kans op wat neerslag, in sommige streken kan het volledig droog blijven. De maxima liggen rond 20 à 21 graden.