Bornem lokt ooievaars met nestpalen: "Door de natte zomers en warme winters zien we er meer vliegen"

"Dit is een ideale plek voor ooievaars om te nesten", vertelt Marc Nietvelt op Radio 2. In het kader van de wedstrijd 'Scheldehelden' diende hij bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) zijn project 'De eyercorven, ooievaars voor Bornem' in. De jury keurde zijn project goed en financierde de palen. "We hebben nattere zomers en warmere winters. Daardoor zien we de laatste jaren meer ooievaars die in de Rupelstreek en Klein-Brabant blijven hangen. Deze drassige weiden in natuurgebied Voorderweert zijn een echte voedselbron voor ooievaars. Het zit hier vol visjes, pieren, slakken en kikkers: kortom de ideale biotoop", zegt Nietvelt.