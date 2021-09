WK-gekte slaat toe: Huis Huldenberg nu al versierd: "Hopelijk komen we op tv"

Eind deze maand vindt het Wereldkampioenschap wielrennen plaats in ons land, op een parcours tussen Antwerpen en Leuven. En her en der is de WK-gekte al gestart. In Huldenberg bijvoorbeeld, langs de populaire Smeysberg. Bewoonster Erna Jennes heeft haar huis al helemaal versierd: "Hopelijk komen we in beeld tijdens de live-uitzending", lacht ze.