Yasmine Chakib is jobstudent van het jaar: "Blij dat ik mijn creativiteit kwijt kan in deze studentenjob"

Vorig jaar waren er bijna 500.000 jobstudenten actief. Een daling van 11%, vooral te wijten aan de coronacrisis. Yasmine Chakib uit Maasmechelen ging in april dit jaar in Hasselt aan de slag. Ze studeert grafische vormgeving en werkt als jobstudent bij Bol & Ochestra, een speciaalzaak voor Europese akoestische piano's. "Ze heeft onze bedrijfscommunicatie mee vorm gegeven en past haar opleiding echt toe op ons bedrijf", aldus werkgeefster Vanessa Novak.

De titel kwam voor Yasmine als een verrassing, en ze reageerde heel dankbaar en enthousiast. "Ik had het totaal niet zien aankomen, het is wel de eerste keer dat ik me zo goed voel als jobstudent bij mijn collega's. Het is fijn dat ze me zo waarderen." Ze vindt het werk bij Bol & Orchestra een echte meerwaarde voor haar ontwikkeling als student. "Als student leer je veel dingen, maar je kan ze nooit toepassen. Voor mij is dit de ideale opwarming om kennis te maken met de werkwereld."